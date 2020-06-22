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Бойовики на Донбасі активізувались, поранений військовий ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 13:43
Бойовики на Донбасі активізувались, поранений військовий ЗСУ
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Окупанти випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного

Від початку доби бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Внаслідок чого поранення отримав один український військовий.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російські окупаційні війська тричі вели вогонь по захисниках біля Хутора Вільного. При цьому вони використовували міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Також бойовики з артилерійських систем, мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї двічі обстрілювали позиції оборонців біля Оріхового. Крім того, українські військовослужбовці зафіксували розриви мін біля опорних пунктів Новозванівки та Новотошківського.

Російсько-окупаційні війська випустили 8 мін зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів поблизу Катеринівки. Разом з тим, вони відкрили вогонь по позиціях ООС неподалік Попасної, використавши станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Також окупанти випустили протитанкову керовану ракету в районі Широкиного.

Як зазначається, підрозділи Об’єднаних сил задіяли проти окупантів не заборонені чергові вогневі засоби. Однак бойовики під час обстрілів поранили українського військового.

Нагадаємо, на Донбасі 21 червня збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали поранення.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що 20 червня поблизу Павлополя виявили некеровані авіаційні ракети, які бойовики запустили в напрямку житлових будинків.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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