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Боевики на Донбассе активизировались, ранен военный ВСУ

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 13:43
Боевики на Донбассе активизировались, ранен военный ВСУ
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкиного

От начала суток боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. В результате чего ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российские оккупационные войска трижды вели огонь по защитникам возле Хутора Вольного. При этом они использовали минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Также боевики из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции защитников возле Орехового. Кроме того, украинские военнослужащие зафиксировали разрывы мин возле опорных пунктов Новозвановки и Новотошкивского.

Российско-оккупационные войска выпустили 8 мин со станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Катериновки. Вместе с тем, они открыли огонь по позициям ООС неподалеку Попасной, использовав станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Также оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкиного.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства. Однако боевики во время обстрелов ранили украинского военного.

Напомним, на Донбассе 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего двое военнослужащих получили ранения.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что 20 июня вблизи Павлополя обнаружили неуправляемые авиационные ракеты, которые боевики запустили в направлении жилых домов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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