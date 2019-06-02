ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню

Новини » Суспільство    02.06.2019 - 18:50
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 2 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики здійснили обстріл в районі населеного пункту Гнутове. Обстріл вівся з використанням ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також бойовики вели обстріл по позиціях українських захисників в районі населеного пункту Новгородське, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в штаб ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що минулої доби, 1 червня, на Донбасі поранено одного військового. Бойовики також обстрілювали українських військових з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойовики обстріляли окуповане селище на Донбасі Військовослужбовцям перед залученням до ООС буде надано додаткова премія
Новини України ООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся