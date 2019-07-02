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Бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли сили ООС

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 18:32
Бойовики на Донбасі 6 разів обстріляли сили ООС
Ілюстративне фото (ООС)

Один військовослужбовець отримав поранення

На Донбасі від початку доби 2 липня у зоні проведення операції Об’єднаних сил ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Мар’їнка, поряд Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу Новолуганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом доби 1 липня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого загинули двоє українських військових.

Крім того, 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, в результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. Поранених волонтерів доставили у військовий госпіталь міста Покровськ. В результаті обстрілу постраждали медики-волонтери віком 42 та 32 років.

На Донбасі загинули двоє військовослужбовців Бойовики на Донбасі продовжують обстріли з забороненого Мінськом озброєння
Теми: Новини ООС
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