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Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС

Новости » Общество    02.07.2019 - 18:32
Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли силы ООС
Иллюстративное фото (ООС)

Один военнослужащий получил ранения

На Донбассе с начала суток 2 июля в зоне проведения операции Объединенных сил враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно - вблизи населенного пункта Марьинка, рядом с селом Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил, а именно - вблизи поселка Новолуганськое.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в течение суток 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных.

Кроме того, 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров. Раненых волонтеров доставили в военный госпиталь города Покровск. В результате обстрела пострадали медики-волонтеры в возрасте 42 и 32 лет.

На Донбассе погибли двое военнослужащих Боевики на Донбассе продолжают обстрелы из запрещенного Минском вооружения
Темы: Новости ООС
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