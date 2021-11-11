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Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу"

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Донбас, Четвер 11 листопада 2021 17:24
Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу" Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції на Донбасі(facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 11 листопада, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, тричі з яких із забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм по українських позиціях біля Мар'їнки.

У напрямку Новозванівки бойовики тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, в районі населеного пункту Зайцеве окупаційні війська здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяли безпілотник, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького проросійські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Також неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли позиції ООС зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Широкине обстріл бойовиків вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У бік Кримського найманці застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 листопада, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

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