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На Донбасі 5 обстрілів за добу: бойовики застосовували заборонену зброю

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 07:57
На Донбасі 5 обстрілів за добу: бойовики застосовували заборонену зброю Фото: бойовики застосовували заборонену зброю, обстрілюючи позиції ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому один раз окупанти застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі населеного пункту Пчепилівка ворог вів обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру. Біля Катеринівки в Луганській області окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник обстріляв наших бійців зі стрілецької зброї.

Також недалеко від Новотошкоського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

За минулу добу в лавах українських воїнів втрат немає.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили в ООС.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Це змусило окупантів припинити обстріли.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі обстріляли село з мінометів. В результаті пошкоджено будинки та лінію електропередач.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ стурбовані ситуацією на Донбасі. Там зазначають, що останнім часом стало більше обстрілів. Такого не спостерігали з літа.

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