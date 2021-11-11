На Донбасі 5 обстрілів за добу: бойовики застосовували заборонену зброю

Бойовики на Донбасі 5 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому один раз окупанти застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі населеного пункту Пчепилівка ворог вів обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру. Біля Катеринівки в Луганській області окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. У бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Золотого-4 противник обстріляв наших бійців зі стрілецької зброї. Також недалеко від Новотошкоського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. За минулу добу в лавах українських воїнів втрат немає. "Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили в ООС. Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Це змусило окупантів припинити обстріли.