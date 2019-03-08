Бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по позиціям ООС

Втрат серед українських захисників немає

От начала этих суток, 8 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе был зафиксирован 1 вражеский обстрел боевиками украинских позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

В Министерстве обороны сообщили, что по состоянию на 12:00 8 марта на линии боевого столкновения было зафиксировано 1 прицельный обстрел российско-оккупационных войск позиций украинских войск.

В районе Крымского со стороны времено оккупированной Сентяновки в 10:20 боевики вели непродолжительный обстрел с применением стрелкового оружия.

"Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки, 7 марта, на Донбассе ранены пятеро украинских военных. Отмечается, что российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Отметим, что с полуночи 8 марта на Донбассе начала действовать соглашение о режиме тишины, что было согласовано подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.