Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції ООС: застосовували артилерію і міномети

На Донбасі за минулу добу бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Обстріл українських здійснювалися з позицій артилерії, гранатометів, мінометів, кулеметів і стрілецької зброї.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська застосували поблизу Водяного артилерійські системи 122-го калібру. На цьому напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь з гранатометів різних систем та скоїв дистанційне мінування місцевості мінами ПЗЗ-2 в кількості 8 одиниць з допомогою ПКМ-1.

В районі відповідальності угруповання "Північ" поблизу Луганського і Південного бойовики застосували міномети 120-го і 82-го калібру. Також біля Південного вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Обстріли були неприцільними і не несли загрози життю або здоров'ю нашим воїнам, тому вогонь вони не відкривали. Бойових втрат або поранень серед наших захисників немає", - відзначили в штабі.

З початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

Раніше РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі продовжують ховати на цивільних промислових об'єктах артилерійські системи калібром 100 мм.

Також повідомлялося, що окупаційна влада в Луганській області "приговорила" до 17 років в'язниці учасника обміну полоненими.