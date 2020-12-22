Окупанти "засудили" учасника обміну полоненими до 17 років в'язниці

Фото: бойовики (facebook com mod mil rus)

Окупаційна влада в окремих районах Луганської області "засудила" до 17 років в'язниці учасника обміну полоненими. Його передали на окуповану територію в ході обміну взимку 2017 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що "вирок" отримав уродженець Київської області Тарас Олексієнко. Нібито він був завербований Службою безпеки України, коли перебував у київському СІЗО.

Окупаційна влада стверджує, що чоловік влаштувався до незаконних збройних формувань і нібито передавав українській стороні відомості про особовий склад і переміщення техніки. Крім того, його звинуватили у начебто підготовці теракту в Луганську.

Відзначимо, 27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною та ОРДЛО у форматі "237 на 74". При цьому повний перелік переданих на окуповані території так і не був оприлюднений.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики захопили в полон ще одного українського військового, пізніше було опубліковано його фотографію.