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Бойовики за день тричі порушили перемир'я на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 18:15
Бойовики за день тричі порушили перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

З початку поточної доби 24 січня бойовики три рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

Крім того, обстріли з гранатометів позицій українських військових було зафіксовано в районі населеного пункту Водяне, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера.

З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по  позиціям українських захисників в районі населеного пункту Гнутове. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. 

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Бойовики за день тричі порушили перемир'я на ДонбасіНагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що минулої доби, 23 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було знищено трьох проросійських бойовиків.

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