Бойовики за день тричі порушили перемир'я на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

З початку поточної доби 24 січня бойовики три рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

Крім того, обстріли з гранатометів позицій українських військових було зафіксовано в районі населеного пункту Водяне, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера.

З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціям українських захисників в районі населеного пункту Гнутове. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

РБК-Україна писало, що минулої доби, 23 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було знищено трьох проросійських бойовиків.