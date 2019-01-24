За добу на Донбасі знищено трьох бойовиків

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Українські військові відповідали на обстріли бойовиків

Минулої доби, 23 січня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було знищено трьох проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як зазначається, російські окупанти один раз обстріляли позиції українських військових у районі Авдіївки гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.



"У відповідь на обстрілиросійських окупантівта їх найманців, українські захисники миттєво відповіли у бік ворога, придушуючи його жалюгідні намагання. За даними розвідки, трьох російського найманців знищено", - йдеться в повідомленні.



У прес-центрі ООС наголошують, що у всіх випадках відкриття вогню противником ЗСУ вживають невідкладних заходів з метою збереження життя військовослужбовців Об'єднаних сил та мирного населення.



Також повідомляється, що протягом поточної доби,станом на 12-ту годину,ворог вогонь не відкривав.

Брифінг представника прес-центру ООС 24.01.2019 р Порівняно з минулою добою, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил, стабілізувалася. Російські окупанти один разобстріляли позиції наших військ. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли по позиціях наших захисників в районі міста АВДІЇВКА велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї з окупованої ЯСИНУВАТА. Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. У відповідь на обстрілиросійських окупантівта їх найманців, українські захисники миттєво відповіли у бік ворога, придушуючи його жалюгідні намагання. За даними розвідки, трьох російського найманців знищено. Підрозділи, які обороняються, продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі. У всіх випадках відкриття вогню противником вживають невідкладних заходів з метою збереження життя військовослужбовців Об'єднаних сил та мирного населення. Для ведення розвідки наших позицій, противник один раз застосував безпілотний літальний апарату типу "ОРЛАН – 10" в районі СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКОЇ. Ворожий БПЛА пролетів уздовж лінії розмежування з боку окупованої території України без її перетину. З метою подавлення роботи БПЛА противника залучалися засоби радіоелектронної боротьби. Протягом поточної доби,станом на 12-ту годину,ворог вогонь не відкривав. Криміногенна ситуація в районі операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Згідно рішення Командувача об'єднаних сил у визначених районах та населених пунктах продовжуються фільтраційні заходи, підтримується на належному рівні заходи контрольно-перепускного режиму, здійснюється забезпечення громадської безпеки та недопущення незаконного переміщення товарів, зброї та боєприпасів. Протягом 23 січня представниками правоохоронних органів зі складу Об’єднаних сил виявлено 34 адміністративних правопорушень, у результаті яких затримано двох громадян, які підозрюються у співпраці зі злочинною окупаційною владою. Територіальними органами і підрозділами Національної поліції,які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах на території Донецької та Луганської областей розкрито: розбій – 1; тяжке тілесне ушкодження – 1; крадіжки – 44; грабежі – 2; незаконні поводження зі зброєю та боєприпасами – 4; незаконнийобіг наркотичних засобів – 7. Із протизаконного обігу та зберігання вилученочотири гранатомети РПГ-26. Контрольні пункти в'їзду-виїзду протягом доби працювали у штатному режимі. На підконтрольну Україні територію та у зворотному напрямку прослідувало понад 35 тисяч осіб та 4200 транспортних засобів. У пропуску через КПВВ з різних причин, відмовлено 15 особам. Особовим складом КПВВ виконано 87 доручень уповноважених державних органів. Представниками Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил вилучено контрабандного товару на суму понад 113 тисяч гривень. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Українські військові пильно контролюють противника та не дають йому жодних шансів на розширення конфлікту в нашій Батьківщині. Перемога буде за нами! СлаваУкраїні! Представник прес-центру Олексій Жуганов Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 24 січня 2019 р.

Як писало РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 січня, перетнули 35,8 тисяч осіб.

Нагадаємо, у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у районі Павлополя у середу, 23 січня, зник розвідник 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва.