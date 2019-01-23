Бойовики за день один раз порушили перемир'я на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл зафіксовано поблизу Авдіївки

З початку поточної доби бойовики один раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у районі Павлополя у середу, 23 січня, зник розвідник 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва.

РБК-Україна повідомляло, що бойовики за минулу добу, 22 січня, 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений 1 український військовослужбовець.