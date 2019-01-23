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Бойовики приховують важке озброєння від спостерігачів ОБСЄ

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 11:32
Бойовики приховують важке озброєння від спостерігачів ОБСЄ
Фото: російська техніка (mil.ru)

У непідконтрольній Донецькій області з боку бойовиків тривають факти відсутності в місцях постійного зберігання озброєння

На Донбасі з боку бойовиків тривають факти відсутності в місцях постійного зберігання озброєння та його розміщення з порушенням відповідних ліній відведення в непідконтрольних України районах Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 22 січня 2019 року, 18 січня спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що до цих пір не вистачає семи самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм).

Крім того, в тому ж районі спостерігачі Місії зафіксували, що ворота до об'єкта, який підлягав верифікації, замкнуті, що унеможливило її проведення.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу, 22 січня, чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений один український військовослужбовець.

Зокрема, ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв представників ДСНС України зі складу ООС поблизу міста Мар'їнка.

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Теми: Новини ООС
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