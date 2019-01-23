На Донбасі за добу поранений 1 український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики за добу 4 рази порушили режим припинення вогню

Бойовики за минулу добу, 22 січня, 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілів був поранений 1 український військовослужбовець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Крім того, як зазначається, ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку та з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв представників ДСНС України зі складу Об'єднаних сил поблизу міста Мар'їнка.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з гранатометів, великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Широкине. З гранатометів та стрілецької зброї поблизу - селища Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї - в районі населеного пункту Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Золоте-4.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один представник ДСНС України зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 22 січня, двох окупантів було знищено та двоє отримали поранення. Також, було збито БПЛА противника.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, сапер піротехнічного підрозділу Головного управління Державної служби по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області отримав поранення при обстеженні газопроводу Мар'їнка-Красногорівка.

Також РБК-Україна писало, що проросійський бойовики на Донбасі погрожують збивати безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.