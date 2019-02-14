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Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі


Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Боевики в течение дня, 14 февраля, семь раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, в ходе обстрелов боевики 6 раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

- из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;

- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Верхньоторецкое;

- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников:

- из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцево;

- из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта хутор Свободный.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков.

Также сообщалось, Красный Крест доставил очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс.

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