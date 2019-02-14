Фото: місце обстрілу (facebook.com/tovleo)

В результаті обстрілу ніхто не постраждав

В Луганській області в районі Попасної під обстріл потрапила бригада енергетиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Луганського енергетичного об'єднання".

Повідомляється, що під обстріл потрапила аварійна бригада, яка намагалася відновити електропостачання жителів села Катеринівка, яке знаходиться на лінії розмежування. В результаті інциденту ніхто не постраждав, обстріл стався, незважаючи на всі угоди і присутність дзеркального патруля ОБСЄ. Аварійні роботи перенесли на завтра.

У компанії уточнили, що в результаті обстрілу вночі 13 лютого пошкоджена підстанція "Золоте-2", знеструмлено шість трансформаторних підстанцій та насосна станція шахти "Золоте". Без світла також залишилися близько 300 побутових споживачів.

Фото: місце обстрілу в Луганській області (facebook.com/tovleo)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест доставив чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.

Зазначимо, на Донбасі в ході бойових дій 13 лютого поранення отримав один український військовий.