Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Бойовики протягом дня, 14 лютого, сім разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, в ході обстрілів бойовики 6 разів застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Піски;

з мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП - біля селища Опитне;

з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстрілював українських захисників:

з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Зайцеве;

з автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту хутір Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області в районі Попасної під обстріл потрапила бригада енергетиків.

Також повідомлялося, Червоний Хрест доставив чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.