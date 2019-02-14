Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав
Бойовики протягом дня, 14 лютого, сім разів відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.
Як зазначається, в ході обстрілів бойовики 6 разів застосовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Піски;
з мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП - біля селища Опитне;
з мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.
Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстрілював українських захисників:
з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та станкових протитанкових гранатометів - в районі населеного пункту Зайцеве;
з автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту хутір Вільний.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області в районі Попасної під обстріл потрапила бригада енергетиків.
Також повідомлялося, Червоний Хрест доставив чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.