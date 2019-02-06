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Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі


Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Боевики за день, 6 февраля, 7 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

В том числе, как отмечается, 1 обстрел был осуществлен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Пески. Также позиции наших войск были обстреляны в районе населенного пункта Лебединское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи поселка Павлополь - из гранатометов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, а из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Свободный.

Кроме того, позиции наших войск были обстреляны в районе населенного пункта Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 5 февраля, боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

РБК-Украина писало, что в районе Золотого Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел.

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