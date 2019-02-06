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Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    06.02.2019 - 18:20
Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Бойовики за день, 6 лютого, 7 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

В тому числі, як зазначається, 1 обстріл було здійснено із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Піски. Також позиції наших військ були обстріляні в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу селища Павлопіль - з гранатометів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових двічі з гранатометів різних систем та стрілецької поблизу населеного пункту Кримське, а з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі хутора Вільний.

Окрім того, позиції наших військ були обстріляні в районі населеного пункту Південне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Бойовики за день 7 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, вчора, 5 лютого, бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, в тому числі три рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Також РБК-Україна писало, що в районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл.

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