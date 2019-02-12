Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Боевики за день 4 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, в течение дня боевики 2 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районе населенного пункта Широкино из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наших защитников из:

минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта хутор Свободный;

ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Майское;

противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 – в районе населенного пункта Богуславское;

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток вторника, 12 февраля, обстрелов со стороны боевиков не было.

Вместе с тем, по словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Россия в течение четырех лет нарушает минские соглашения.