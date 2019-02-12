У штабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі 12 лютого

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Обстрілів від початку доби не було

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби вівторка, 12 лютого, обстрілів з боку бойовиків не було. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Що стосується обстановки протягом минулої доби, 11 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі вісім разів із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, велися обстріли у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріли велися в районі населених пунктів Гнутове, Піски, Павлопіль.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстрілювали позиції ООС біля Новотошківського, Кримського та Хутора Вільний.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - поінформували в штабі.

У відповідь українські підрозділи, застосували чергові вогневі засоби. У результаті, за даними розвідки, 11 лютого одного окупанта знищено та одного поранено.

Нагадаємо, нещодавно на блокпості бойовиків "ДНР" помер літній чоловік. Він очікував переходу через блокпост в селі Кремінець, що тимчасово окуповане російсько-терористичними збройними формуваннями.