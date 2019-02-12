Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Бойовики за день 4 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, протягом дня бойовики 2 рази застосовували озброєння заборонене мінськими домовленостями.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських військ в районі населеного пункту Широкине з мінометів калібру 120 мм", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наших захисників із:

мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту хутір Вільний;

ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Травневе;

протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту Богуславське;

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби вівторка, 12 лютого, обстрілів з боку бойовиків не було.

За словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера, Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди.