Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець ООС не постраждав

Боевики за день, 28 января, 4 раза обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Майское.

Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Обьединенных сил не пострадал", - добавили в ведомстве.

Напомним, за минувшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что СБУ обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружение доставляются в Судан и другие страны региона напрямую авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М-Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.