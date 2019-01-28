У штабі ООС повідомили про ситуацію на Донбасі за добу

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo)

Втрат серез ЗСУ немає, у бойовиків двоє загиблих

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби, 27 січня бойовики порушили режим припинення вогню один раз. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр штабу ООС.

Зокрема, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Жоден український військовослужбовець від обстрілів не постраждав.

"Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 27 січня, двох російських окупантів було знищено та троє отримали поранення", - зазначили в штабі.

Що стосується ситуації від початку понеділка, 28 січня, станом на 7:00 обстрілів не було.

Нагадаємо, на Донбасі 26 січня російські окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.