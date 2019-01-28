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Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    28.01.2019 - 18:55
Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець ООС не постраждав

Бойовики за день, 28 січня, 4 рази обстріляв позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу селища Кримське з гранатометів різних систем та стрілецької зброї та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Травневе.

Також позиції наших захисників поблизу селища Новотошківське були обстріляні російсько-окупаційними військами з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції українських захисників в районі населеного пункту Широкине.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у відомстві.

Бойовики за день 4 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що СБУ оприлюднила матеріали, які свідчать, що російські найманці і озброєння доставляються в Судан та інші країни регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ за замовленням ТОВ "М-Інвест" - комерційної структури "кухаря Путіна" Євгена Пригожина.

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