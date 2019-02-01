Бойовики за день 2 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Боевики за день 2 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Обьединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, во время одного из обстрелов наемники применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Павлополь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" преступники обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Обьединенных сил не пострадал", - добавили в ведомстве.

Напомним, в зоне операции О'объединенных сил на Донбассе 31 января в ходе боевых действий получил ранения один украинский военный.

Накануне в ООН назвали число погибших и пострадавших вследствие войны на Донбассе. В частности, погибли 12,8-13 тысяч человек - 3,3 тыс. мирных жителей, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысяч представителей вооруженных формирований. 27,5-30 тысяч человек получили ранения (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских военных и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований).