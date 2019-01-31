В ООН назвали число загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі

Фото: українські військові (turchynov.com)

Всього за час конфлікту частка загиблих і постраждалих серед цивільного населення становить 25-26%

Станом на 31 грудня 2018 року кількість жертв конфлікту на Донбасі за оцінками Управління верховного комісара ООН з прав людини налічувало від 40 до 43 тисяч. Про це заявили в Представництві ООН в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, з цього числа - 12,8-13 тисяч - загинули (3320 - цивільні, в тому числі 298 пасажирів рейсу MH17, збитого 17 липня 2014, 4 тисячі українських військових і 5,5 тисяч представників збройних формувань) 27,5-30 тисяч осіб поранено (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських сил і 12-13 тисяч представників збройних формувань).

Всього за час конфлікту частка загиблих і постраждалих серед цивільного населення, за даними ООН, становить 25-26%.

"Цей відсоток змінюється з часом. У 2014 році частка цивільних серед жертв складала 33-34%, тобто, на одного загиблого цивільного припадало двоє загиблих учасників бойових дій. У той же час в 2018 році, за оцінками, ця кількість становить 10-11%, на одного загиблого цивільного 9-10 загиблих учасників бойових дій. Те ж саме можна сказати і про поранених", - вказується в повідомленні.

Раніше в МінТОТ повідомляли, що на сході України з початку бойових дій в результаті розриву мін загинули більше 350 мирних жителів Донбасу.

Крім того, за даними ООН, гуманітарну допомогу на сході України чекають 3,8 млн осіб. В кінці минулого року в ООН на ці цілі було передбачено 204 млн доларів. Станом на грудень 2018 року план профінансовано на 37 відсотків.