Бойовики за день 2 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав

Бойовики за день 2 рази обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, під час одного з обстрілів найманці застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Павлопіль з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Також в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" злочинці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі хутора Вільний.

"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі 31 січня в ході бойових дій отримав поранення один український військовий.

Напередодні в ООН назвали число загиблих і постраждалих внаслідок війни на Донбасі. Зокрема, загинули 12,8-13 тисяч осіб - 3,3 тис. мирних жителів, 4 тисячі українських військових і 5,5 тисяч представників збройних формувань. 27,5-30 тисяч осіб отримали поранення (7-9 тисяч цивільних, 9-10 тисяч українських військових і 12-13 тисяч представників збройних формувань).