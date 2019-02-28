Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає
Боевики за день, 28 февраля, 10 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.
Как отмечается, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты:
Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен 1 украинский военный.
РБК-Украина писало, что на Донбассе в зоне безопасности и за линиями отвода зафиксированы российские танки, пушки и прочая боевая техника.