Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Боевики за день, 28 февраля, 10 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты:

из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Широкино;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

Кроме того, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Свободный.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен 1 украинский военный.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в зоне безопасности и за линиями отвода зафиксированы российские танки, пушки и прочая боевая техника.