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Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 18:17
Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає

Бойовики за день, 28 лютого, 10 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:

  • з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Широкине;
  • двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;
  • двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;
  • двічі, з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем - поблизу села Гнутове.

Окрім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Троїцьке;
  • з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Шуми;
  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.

"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.

Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було поранено 1 українського військового.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі в зоні безпеки і за лініями відведення зафіксовані російські танки, гармати та інша бойова техніка

За добу на Донбасі поранено одного українського військового На Донбасі за день поранений 1 український військовий
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