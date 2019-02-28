Бойовики за день 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає
Бойовики за день, 28 лютого, 10 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.
Як зазначається, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв наші опорні пункти:
- з мінометів калібрів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Широкине;
- двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм та великокаліберних кулеметів - поблизу села Лебединське;
- двічі, з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне;
- двічі, з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем - поблизу села Гнутове.
Окрім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти тричі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил:
- з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Троїцьке;
- з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Шуми;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було поранено 1 українського військового.
Також РБК-Україна писало, що на Донбасі в зоні безпеки і за лініями відведення зафіксовані російські танки, гармати та інша бойова техніка.