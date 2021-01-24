ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ОБСЄ зафіксувала 45 порушень перемир'я в Донецькій області за добу

Неділя 24 січня 2021 06:06
ОБСЄ зафіксувала 45 порушень перемир'я в Донецькій області за добу
Фото: СММ ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

В Донецькій області Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 45 порушень режиму припинення вогню за добу. У Луганській області дотримувалась тиша.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано у районах на північно-північно-захід від Донецької фільтрувальної станції в ранковий час 22 січня, а також на північ від Широкіно.

За попередній звітний період зафіксовано 39 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області дотримуються перемир'я з 17 січня.

Після того, як була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 6 405 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, 23 січня бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ОБСЄДонбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся