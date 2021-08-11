Бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі і запускали безпілотник

З початку доби 11 серпня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення.

Так, біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої бойовики вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм.

При цьому з артилерійських систем калібру 122-мм російські найманці здійснили обстріл населених пунктів Новомихайлівка та Новоселівка Друга. У Новомихайлівці пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, солодке, Новомихайлівка.

Також Новомихайлівка залишилася без водопостачання.

"Внаслідок обстрілу Новоселівка Друга загинув місцевий мешканець та пошкоджені приватні будинки мешканців та прилеглі домогосподарства", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на кордоні Донецької та Луганської областей українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на зухвалі дії незаконних збройних формувань надано адекватну відповідь.

"Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.