Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе и запускали беспилотник

С начала суток 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение.

Так, у Новомихайловки и Новоселовки Второй боевики вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм.

При этом из артиллерийских систем калибра 122-мм российские наемники совершили обстрел населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка Вторая. В Новомихайловке повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка.

Также Новомихайловка осталась без водоснабжения.

"В результате обстрела Новоселовка Вторая погиб местный житель1935-го года и поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на дерзкие действия незаконных вооруженных формирований предоставлен ​​адекватный ответ.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.