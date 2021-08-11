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Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе и запускали беспилотник

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Донбасс, Среда 11 августа 2021 18:11
Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе и запускали беспилотник Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала суток 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, у Новомихайловки и Новоселовки Второй боевики вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм.

При этом из артиллерийских систем калибра 122-мм российские наемники совершили обстрел населенных пунктов Новомихайловка и Новоселовка Вторая. В Новомихайловке повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка.

Также Новомихайловка осталась без водоснабжения.

"В результате обстрела Новоселовка Вторая погиб местный житель1935-го года и поврежденные частные дома жителей и прилегающие домохозяйства", - говорится в сообщении.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на дерзкие действия незаконных вооруженных формирований предоставлен ​​адекватный ответ.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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