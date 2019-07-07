ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав умови відбудови моста у Станиці Луганській

Новини » Політика    07.07.2019 - 20:17
Зеленський назвав умови відбудови моста у Станиці Луганській
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Будівництво моста почнеться після відсунення укріплень російських найманців

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Луганської області разом з президентом Європейської Ради Дональдом Туском назвав умови відбудови моста у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Зеленський заявив, що українська сторона хоче відбудувати цей міст.

"Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробим", - повідомив президент України.

Також Зеленський запевнив, що під час будівництва мосту людям буде забезпечено можливість перетину лінії розмежування. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський та Туск відвідали район ООС. Під час візиту президента України та Європейської Ради супроводжував головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський, а також голова Державної прикордонної служби Сергій Дайненко.

Зеленський призначив очільника Луганської ОДА Зеленський розповів, коли призначить главу Одеської ОДА
Новини України Володимир ЗеленськийСтаница Луганская
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся