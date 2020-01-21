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Бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів

Новини » Політика     21.01.2020 - 11:35
Бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Патрулю відмовили у проїзді на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Росії продовжують обмежувати свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил.

Зокрема, патрулю СММ бойовики відмовили у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове.

Бойовики на Донбасі продовжують обмежувати пересування патрулів

"У щоденному звіті від 20 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію на блокпостах біля населених пунктів Новоазовськ та Сєдове. Крім того, на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське та Заїченко представники збройних формувань Російської Федерації відмовили патрулю Місії у проїзді в напрямку населених пунктів Пікузи (кол. Комінтернове) та Саханка", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що поблизу н.п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ) бойовики взагалі запропонували патрулю СММ ОБСЄ залишити пункт пропуску.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", - поінформували у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує продовжити діяльність місії ОБСЄ на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі в районі Луганська бойовики відкрили вогонь у бік безпілотного літального апарату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зі стрілецької зброї.

Додамо також, міжнародне співтовариство InformNapalm вважає, що інформація Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі про порушення домовленостей відведення озброєння українськими військовими пов'язана з ростом числа громадян РФ у складі спостерігачів.

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