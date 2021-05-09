Бойовики 9 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із забороненої зброї

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Крім того, збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї в районі Авдіївки й один раз - в передмісті Опитного.

Недалеко від селища Новгородське ворог здійснив обстріл у бік позицій наших бійців з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. Також окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

"Втрат серед наших захисників і цивільного населення немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.