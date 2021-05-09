Боевики 9 раз нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из запрещенного оружия

Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз - в пригороде Опытного.

Недалеко от поселка Новгородское враг совершил обстрел в сторону позиций наших бойцов из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. Также оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.

"Потерь среди наших защитников и гражданского населения нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.