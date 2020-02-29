Бойовики обстріляли українських військових біля КПВВ

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу біля "Мар'їнка"поранення отримали двоє українських військових

На Донбасі сьогодні, 29 лютого, російсько-окупаційні війська вчинили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій українських військових, які перебувають неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка". Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. У штабі повідомили, що бойовики вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних осіб.

Крім того, зараз здійснення пропуску через КПВВ "Мар'їнка" тимчасово призупинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян і персоналу. Рішенням командувача об'єднаних сил введений режим "Червоний". Решта КПВВ працюють в звичайному режимі.

Всього протягом поточної доби збройні формування РФ 11 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли наших позицій.

Нагадаємо, минулої доби, 28 лютого, на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому було зафіксовано ворожу снайперську активність.