Бойовики 19 раз обстріляли позиції ООС

Новини Надзвичайні події 14.08.2018 - 18:28
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з важкого озброєння

На Донбасі за добу, 14 серпня, бойовики 19 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Майорск, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутово, Павлопіль, Лебединське та Широкіно.

Крім того, ворог обстріляв захисників населеного пункту Чермалик з мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Водяного з мінометів калібром 120 і 82 мм. Додамо, що втрат серед українських військових немає.

Бойовики 19 раз обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 13 серпня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бойовики 41 разів відкривали вогонь в бій наших військ. У тому числі 11 разів - з важкого озброєння.

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Темы: Новини ООС    Теги:  Збройні сили України,  Донбас,  бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС