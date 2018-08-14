Бойовики 19 раз обстріляли позиції ООС

Бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з важкого озброєння

На Донбасі за добу, 14 серпня, бойовики 19 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

"Протягом поточної доби, з 7 до 18 годин російські окупаційні війська 19 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі двічі з важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Майорск, Красногорівка, Чермалик, Водяне, Гнутово, Павлопіль, Лебединське та Широкіно.

Крім того, ворог обстріляв захисників населеного пункту Чермалик з мінометів калібром 82 мм, а позиції біля Водяного з мінометів калібром 120 і 82 мм. Додамо, що втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 13 серпня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Бойовики 41 разів відкривали вогонь в бій наших військ. У тому числі 11 разів - з важкого озброєння.