Боевики 19 раз обстреляли позиции ООС

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения

На Донбассе за сутки, 14 августа, боевики 19 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Майорск, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Гнутово, Павлополь, Лебединское и Широкино.

Кроме того, враг обстрелял защитников населенного пункта Чермалык с минометов калибром 82 мм, а позиции возле Водяного из минометов калибром 120 и 82 мм. Добавим, что потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 13 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения. Боевики 41 раз открывали огонь в бой наших войск. В том числе 11 раз - из тяжелого вооружения.