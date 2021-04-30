Бойовики 13 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: один воїн отримав поранення

Обстріли велися недалеко від селищ Невельське і Опитне. У цьому районі бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Красногорівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі населених пунктів Луганське та Павлопіль противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. А поблизу Світлодарська та Водяного бойовики застосували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети. У передмісті Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі селищ Піски, Золоте-4 і Верхньоторецьке збройні формування РФ здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів. А біля населеного пункту Шуми російські загарбники здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське ворог відкривав вогонь з бойової машини піхоти та ручних протитанкових гранатометів. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

"Воїну оперативно надана медична допомога. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Крім того, станом на 7 ранку сьогоднішнього дня зафіксовано ще одне порушення. Бойовики відкрили вогонь неподалік Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів.

На всі обстріли наші бійці відповідали взаємністю.