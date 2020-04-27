Бойовики 11 разів порушили "тишу" на Донбасі у неділю

Протягом минулої доби, 26 квітня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики використали заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані біля Лебединського, Широкиного, Богданівки, Старогнатівки, Новотроїцького. Також стріляли біля Новотошківського, населеного пункту Хутір Вільний, Степового, Кримського.

Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня проросійські бойовики на Донбасі протягом 40 хвилин обстрілювали з гранатометів позиції українських військових поблизу Новотроїцького. А поблизу Богданівки окупанти застосували міномети.

Також РБК-Україна писало, що 25 квітня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранення отримав один український військовий. Пораненого військового евакуювали до медичного закладу, де йому надали належну допомогу.