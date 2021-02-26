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Бойовики 10 разів за добу порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає

Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 25 лютого, бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, противник використовував заборонені міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети, ведучи прицільний вогонь поблизу Лебединського.

Найчастіше бойовики обстрілювали позиції українських військових біля населених пунктів Жолобок, Славне і Піски. Тут застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Також ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї біля Павлополя. Поблизу Луганського здійснювали неприцільні постріли з ручного протитанкового, а біля Шум - станкового протитанкових гранатометів.

"Метою провокацій окупантів за минулу добу було створення осередків напруга уздовж всієї лінії розмежування і дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші", - пояснили в штабі.

З початку доби, 26 лютого, противник один раз порушив режим припинення вогню зі стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях ООС біля Пісків.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - додали в штабі.

Нагадаємо, 24 лютого бойовики шість разів обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті двоє військових отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Рєзников вважає, що режим "тиші" на Донбасі практично перестав працювати.

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