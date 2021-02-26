Бойовики 10 разів за добу порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає

Так, противник використовував заборонені міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети, ведучи прицільний вогонь поблизу Лебединського.

Найчастіше бойовики обстрілювали позиції українських військових біля населених пунктів Жолобок, Славне і Піски. Тут застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Також ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї біля Павлополя. Поблизу Луганського здійснювали неприцільні постріли з ручного протитанкового, а біля Шум - станкового протитанкових гранатометів.

"Метою провокацій окупантів за минулу добу було створення осередків напруга уздовж всієї лінії розмежування і дискредитація ЗС України безпідставними звинуваченнями в порушенні режиму припинення вогню, для цього окупанти традиційно використовували маніпуляції з введенням режиму тиші", - пояснили в штабі.

З початку доби, 26 лютого, противник один раз порушив режим припинення вогню зі стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях ООС біля Пісків.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - додали в штабі.