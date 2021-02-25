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Режим "тиші" на Донбасі практично перестав працювати, - Резніков

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 23:14
Режим "тиші" на Донбасі практично перестав працювати, - Резніков Фото: Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що режим припинення вогню на Донбасі практично перестав працювати. А перемир'я, за його словами, на Донбасі ніколи не було.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Прямий".

Як зазначив міністр, режим припинення вогню, який почав діяти у липні 2020 року, допоміг зменшити кількість загиблих та поранених на Донбасі.

"Я вважаю, що режим "тиші" - не перемир’я. Перемир’я у нас немає і не було ніякого. Режим "тиші", ми дійсно досягли його у липні завдяки додатковим заходам і досить довго його тримали. Але, на жаль, сьогодні я змушений констатувати, що цей режим тиші практично перестає працювати в тому ідеальному варіанті, в якому він був раніше", - сказав він.

Резніков додав, що проросійські бойовики постійно заперечують порушення режиму "тиші" зі свого боку, водночас звинувачуючи в цьому українських військових.

"Вони (бойовики - ред.) сьогодні дійсно провокують для того, щоб отримати вогонь у відповідь. За статутом ООН, кожна держава має право на самооборону. І наші військові це знають. Тому у разі необхідності, якщо вони вважатимуть, що є загроза нашим позиціям, вони мають право на вогонь у відповідь. І вони це зроблять", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора на Донбасі двоє українських отримали поранення. Проросійські бойовики шість разів порушували режим припинення вогню.

Додамо, 23 лютого бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

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