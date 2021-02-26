Боевики 10 раз за сутки нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет

Так, противник использовал запрещенные минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, ведя прицельный огонь вблизи Лебединского.

Чаще всего боевики обстреливали позиции украинских военных возле населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. Здесь применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия возле Павлополя. Вблизи Луганского совершали неприцельные выстрелы из ручного противотанкового, а возле Шум - станкового противотанкового гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - пояснили в штабе.

С начала суток, 26 февраля, противник один раз нарушил режим прекращения огня - из стрелкового оружия открывали огонь по позициям ООС возле Песков.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе.