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Бойовик "ЛНР" вистрілив в дівчину і намагався втекти до України, - розвідка

Автор: РБК-Україна

На Донбасі бойовик так званої "Луганської народної республіки" з автомата вистрелив в дівчину, після чого намагався втекти на підконтрольну Україні територію. Його затримали свої ж.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Головного управління розвідки Міноборони України.

Повідомляється, що 18 квітня бойовик 2 окремої мотострілкової бригади 2 АК окупаційних військ вистрілив з автомата в 15-річну дівчину.

"Після скоєного злочинець здійснив спробу втекти на підконтрольну українським підрозділам територію, але був затриманий проросійськими найманцями поблизу населеного пункту Щастя. Доказом цього є перехоплена телефонна розмова бойовиків", - йдеться в повідомленні.

У перехопленій розмові йдеться про те, що бойовик нібито чистив автомат і вистрілив у дівчину. Після цього він спробував сховатися, переплив Сіверський Донець, але в окупованому селі Христове його затримали.

За даними розвідки, російські ЗМІ вже отримали вказівку поширювати фейкові новини про нібито причетність до цього злочину українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні сили на Донбасі продовжують накопичувати і переміщати озброєння і військову техніку.

Крім того, стало відомо, що розвідка розглядає три сценарії військової агресії РФ проти України.

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