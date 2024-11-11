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Боец ВСУ о повреждении Кураховской дамбы: будем искать другие пути в город

Курахово, Понедельник 11 ноября 2024 19:33
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Боец ВСУ о повреждении Кураховской дамбы: будем искать другие пути в город Иллюстративное фото: ВСУ будут искать другие пути в Курахово (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Украинским защитникам придется искать другие пути в Курахово после того, как россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Пока что альтернативные пути есть.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военнослужащий ВСУ Сергей Волков.

"Не готов подтвердить эту информацию (по подрыву Кураховской дамбы - ред.). Но по крайней мере мы ездили в основном, скажем, месяц назад двигались в город, дорога была именно по этой дамбе. Значит, будем искать другие пути. Они есть пока что", - отметил Волков.

Он добавил, что враг для достижения своих целей не жалеет ничего и ему безразличны гражданское население или окружающая среда.

Как напомнил Волков, россияне продолжают наносить удары по Курахово, Покровску и Мирнограду, несмотря на то, что там остаются мирные жители.

"Они просто уничтожают, совершенно просто зачищают все живое и не живое, скажем так. Поэтому мы это прекрасно понимаем и повлиять на процесс их сознания никак не можем. Мы должны действовать жестко", - подчеркнул военный.

Он добавил, что нужно вести дистанционную войну при помощи дронов и беспилотников, а также максимально уничтожать личный состав врага.

Кураховская дамба

Напомним, сегодня, 11 ноября, стало известно, что в результате российского удара была повреждена Кураховская дамба.

Как рассказал глава Донецкой ОВА, из-за этого под угрозой могут оказаться жители не только Донецкой области, но и Днепропетровской. Уровень воды в реке Волчья увеличивается.

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