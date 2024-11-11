Глава Донецкой ОВА подтвердил, что оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища
Российские оккупанты повредили дамбу Кураховского водохранилища. Из-за этого есть угроза затопления для жителей населенных пунктов как Донецкой, так и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
"Россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так в Днепропетровской", - подчеркнул Филашкин.
Фото: дамба на карте (скриншот)
Он добавил, что по состоянию на 16:00 уровень воды в реке в границах Великоновоселковской общины поднялся на 1,2 метра. Подтопления жилья не зафиксировано.
По словам Филашкина, в ОВА продолжают мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий. В случае существенных изменений он пообещал сообщать дополнительно.
Слухи о дамбе в СМИ
Напомним, ранее местные СМИ Донецкой области писали, что 11 ноября в результате российского обстрела была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
Начальник Кураховской ГВА Роман Падун в комментарии "Суспільне" рассказал, что вода уже идет по селам, которые находятся возле Терновской дамбы.
При этом осмотреть дамбу возможности нет из-за постоянных российских обстрелов.
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