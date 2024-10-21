Боец из США о мотивации воевать за Украину: вызывает чувство, что мы делаем свое

Он отметил, что смерть - это та вещь, с которой все профессиональные солдаты справляются по-своему. И это очень большая часть работы каждого солдата.

Воин обратил внимание, что некоторые вещи уже не шокируют человека после того, как он увидел их несколько раз. Но в любом случае очень сложно привыкнуть к смерти, если видеть ее на примере близких людей.

"Но это тоже возвращает назад, подпитывает мотивацию для работы. Возможно, слово "месть" здесь не совсем подходит, но это точно вызывает чувство, что мы делаем свое", - добавил Murray.

Он уточнил, что прошел через такие тяжелые ситуации, когда потерял в Афганистане близких друзей.

"Это было очень тяжело. И, пройдя через этот процесс, мне пришлось научиться справляться с этими эмоциями и психологическими последствиями из ПТСР и осмысливать то, что я увидел там. Это то, с чем я уже разобрался", - рассказал он.

По его словам, наличие такого опыта помогает ему пережить некоторые ужасные вещи, с которыми он сталкивается во время войны в Украине.